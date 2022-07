L’asinella Benedetta adottata dai bimbi di Borgonovo: “La allattiamo ogni giorno”

Benedetta è il nome di un’asinella che la mamma si rifiuta di allattare. Per lei si sono mobilitati i bambini del centro Rio Torto, dove la piccola è venuta al mondo, e diversi amministratori della vallata che ogni giorno la allattano con un biberon.

“Ogni giorno – dice Gigi Fiori, titolare del centro – dobbiamo darle il latte consigliato dal veterinario che sostituisce quello materno”. I ritmi della piccola asinella sono quelli di un neonato, per cui bisogna allattarla più volte nell’arco delle ventiquattro ore.

La storia in breve tempo è passata di bocca in bocca, e di social in social, arrivando anche all’orecchio dei sindaci del circondario, tra cui è subito scattata una gara di solidarietà.