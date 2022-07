Alpini, la Parcellara nella lista delle 150 “vette più significative d’Italia” 

La Pietra Parcellara il prossimo 21 luglio verrà scalata da un plotone di fucilieri assaltatori. La cima è stata infatti inserita nella lista delle 150 vette più significative d’Italia in occasione delle celebrazioni dei 150 anni della nascita del Corpo degli alpini (1872-2022).

Piacenza è stata compresa nell’iniziativa in quanto zona di reclutamento alpino. A salire saranno i fucilieri assaltatori della 108esima compagnia del battaglione alpini L’Aquila, compreso nel 9° reggimento della Brigata Alpina Taurinense.

La scalata piacentina si terrà nelle prime ore del mattino e seguirà la via che parte da Perino. I militari di truppa arriveranno, poco prima delle 9, da Varzi, dove saranno ospitati per la notte. Accompagnati da una rappresentanza di alpini in congedo dell’Ana di Piacenza, saliranno sulla vetta della Parcellara sulla quale verrà sventolato il tricolore.