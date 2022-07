Camion di traverso, code e disagi in autostrada a Fiorenzuola: le indicazioni

Una persona ferita e code in entrambe le direzioni. Stamattina, a causa di un incidente in autostrada tra Fiorenzuola e Parma, con un camion che è si messo di traverso sull’intera carreggiata, è stato temporaneamente chiuso il tratto dell’A1 in direzione Milano. Poco prima delle 11.30, poi, la circolazione è stata riaperta. Al momento si transita su due corsie e si registrano sei chilometri di coda in direzione Milano e dieci chilometri di coda nel tratto tra Fiorenzuola e Fidenza in direzione Bologna. A chi viaggia verso Milano, Autostrade consiglia di uscire a Parma Ovest, percorrere la SS9 Emila e rientrare in A1 a Fiorenzuola; per gli utenti diretti verso Bologna, si consiglia di uscire a Piacenza Sud, percorre la SS9 Emilia e rientrare a Parma.

