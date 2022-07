“Piacenza in Lombardia”, l’errore del Ministero su un atto ufficiale

E’ un errore comune a diverse persone: “Piacenza in Lombardia”. Stavolta, però, a inciampare nella svista è proprio il ministero dell’Istruzione, che in un documento ufficiale – a firma del direttore generale Fabrizio Manca – colloca la nostra provincia nella regione confinante, e non in Emilia-Romagna.

Si tratta dell’allegato di un decreto con cui viene stabilito l’elenco dei territori che possono candidarsi a un percorso di orientamento per le scuole superiori. In queste ore, lo sbaglio è stato corretto.