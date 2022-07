Ancarano, nocciolo si allarga. Mozione per “girare” le panchine in senso opposto

Il nocciolo “spinge” e si allarga sempre di più, fino a minacciare chi si siede sulla panchine e coprendogli la visuale. Tanto basta al gruppo di minoranza “Noi per Rivergaro” per portare la cosa in consiglio comunale: nei giorni scorsi, i consiglieri Giampaolo Maloberti e Antonella Giorgi hanno presentato una mozione per chiedere un “cambio di orientamento” delle panchine del parco “Pudici” di Ancarano, la cui fruibilità è quasi impedita dalla crescita rigogliosa di piante di nocciolo che sembra quasi inglobare gli arredi stessi.

In altre parole, i due consiglieri chiedono a sindaco e giunta di Rivergaro di “girare” le panchine nel senso opposto, con vista sul parcheggio invece che sul campo giochi. “Si faccia nel più breve tempo possibile – scrivono i consiglieri – in modo che i residenti possano fruire di queste installazioni nei periodo in cui il clima lo consente”.