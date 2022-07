Castel San Giovanni, Asp Azalea: “Servono infermieri, o riduzione dei posti letto

“A Castel San Giovanni servono infermieri altrimenti si rischia di dover ridurre i posti letto”. L’allarme è stato lanciato durante l’ultima assemblea dei comuni soci di Asp i quali hanno dato il via libera al bilancio. Dopo anni di conti in profondo rosso, stavolta Asp Azalea chiude il 2021 con un avanzo di 27mila euro che, su proposta dell’amministratore unico Francesco Botteri, serviranno come accantonamento per far fronte ai prevedibili rincari che anche Asp dovrà affrontare. Se i conti sopra al pareggio fanno tirare un sospiro di sollievo ciò che preoccupa è il futuro.

“A fine luglio – ha detto Botteri – la convenzione con l’Ausl scadrà e gli infermieri verranno richiamati. Per questo – ha annunciato – stiamo per inviare una lettera di richiesta di proroga al 31 dicembre”. Gli infermieri sono cioè quelli che erano stati distaccati in Asp per far fronte alla pademia e che ora dovranno fare rientro nelle strutture ospedaliere. Botteri ha anche annunciato di voler inviare una lettera in Regione, sottoscritta anche dagli altri gestori delle case residenze per anziani, per chiedere corsi di qualifica per gli operatori socio sanitari affinchè acquisiscano in breve tempo competenze simili a quelle infermieristiche.