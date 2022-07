Nando Dalla Chiesa alla Besurica: ecco la “casetta” dei libri dedicata a sua moglie

È tornato a Piacenza per vedere la “casetta” dello scambio libri dedicata alla memoria di sua moglie. Nando Dalla Chiesa, sociologo e presidente onorario di Libera, è arrivato nella nostra città l’altro pomeriggio: accompagnato dall’ex assessore alla legalità Luigi Gazzola, è andato alla Besurica, nel giardino dove il gruppo di lettura del quartiere ha realizzato una “casetta” in legno, dedicandola a Emilia Cestelli, la moglie di Dalla Chiesa scomparsa lo scorso anno per malattia. Ad accogliere Dalla Chiesa è stata anche Anna Leonida, sua compagna di studi all’università e referente del gruppo di lettura.

L’incontro però ha avuto una nota dolente: i presenti infatti si sono trovati davanti al cartello del giardino in cui si legge l’intitolazione alle vittime innocenti di tutte le mafie caduto a terra.

“Presumibilmente il forte vento dei giorni scorsi lo ha fatto ancora cadere – abbozza Gazzola – solo che non è la prima volta, anzi è già capitato in diverse occasioni”.