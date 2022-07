Sarmato, incendio in un campo di stoppie: intervengono i vigili del fuoco

Sono intervenute due squadre di vigili del fuoco, da Castel San Giovanni e Piacenza, per domare l’incendio divampato questo pomeriggio all’interno di un campo di stoppie (residui di una coltura erbacea rimasti dopo il taglio o la mietitura) a Sarmato, tra la locale stazione e l’autostrada. Le fiamme, scaturite per cause ancora da accertare, hanno presto lambito un’ampia porzione di terreno. L’intervento è ancora in corso.

