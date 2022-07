Gilda Insegnanti: “Istruzione pubblica in crisi, soldi vanno alla scuole private”

“Il governo regala altri soldi a fondo perduto alle scuole private del Parmense e del Piacentino: tutto questo avviene mentre la trattativa per il rinnovo del contratto degli insegnanti della scuola statale è in fase di stallo, sono quattro anni che esso è scaduto ma la politica non riesce a fare concrete proposte, gli stipendi sono tra i più bassi d’Europa ci a fronte di un maggiore numero di ore di lezione che la scuola italiana eroga rispetto agli altri paesi”.

E’ quanto si legge in una nota diffusa dalla Gilda degli Insegnanti di Piacenza e Parma, che fa sapere – tramite le parole del coordinatore Salvatore Pizzo – come “nei giorni scorsi il Ministero dell’Istruzione, tramite l’Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia Romagna, ha emesso un provvedimento relativo allo stanziamento di fondi per i proprietari delle scuole parificate, un’altra pioggia di soldi che accolla ai contribuenti tutto il rischio di impresa che dovrebbe essere a carico di questi signori. Nel Parmense – prosegue la nota – il bottino che si spartiranno è di complessivi cinque milioni 863mila euro, nel Piacentino il bancomat governativo si è fermato a “soli” due milioni 133mila euro. I gestori delle scuole private l’anno scorso a Parma hanno avuto complessivamente poco più di 16 milioni di euro a Piacenza quattro milioni 265mila euro”.