Irrigazione, è crisi. Bisi: “Tra 10 giorni potrebbero non esserci risorse sufficienti”

L’agricoltura piacentina è sempre più assetata. “Siamo nel periodo di maggiore richiesta d’acqua per l’irrigazione, speriamo di arrivare al 20 luglio con le risorse delle dighe di Mignano e del Molato”, dice Luigi Bisi, presidente del Consorzio di Bonifica. Prime criticità anche per l’acqua potabile delle case, soprattutto in montagna dove le sorgenti sono meno ricche rispetto alle falde di pianura. Iren è già pronta con le autobotti in caso di necessità. “Situazione simile all’estate del 2017”, viene spiegato.

