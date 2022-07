A Nibbiano Bassetti premiato e insultato da no vax. “E’ meglio la luce della scienza”

Dove essere un momento solenne, utile ad iniziare i festeggiamenti di San Colombano. La consegna ieri a Nibbiano delle benemerenze civiche al noto infettivologo Matteo Bassetti e agli imprenditori Valter Alberici e Fabrizio Bertola ha vissuto invece qualche attimo di tensione.

La presenza di tre no vax tra il pubblico, che hanno contestato duramente Bassetti proprio mentre il sindaco Franco Albertini stava per consegnare pergamena e medaglia, ha spezzato l’atmosfera e ha catalizzato l’attenzione del pubblico.

Bassetti non si è scomposto. “La medicina non è democratica – ha detto – . Nella scienza esistono fatti, evidenze, conoscenza che mi portano a dire che oggi è meglio vivere nella luce della scienza che non nel buio della contestazione”.

Insieme a Bassetti il sindaco Franco Albertini ha premiato anche due noti imprenditori: Valter Alberici e Fabrizio Bertola. “Per me – ha detto Alberici – le radici sono sacre. Ovunque mi trovi nel mondo le mie parole parlano dei valori di questa valle e di questa gente”