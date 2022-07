Nuovo lago da 2 milioni di euro alla Malpaga di Fabbiano quasi ultimato

Sono in dirittura di arrivo i lavori per la costruzione di un nuovo lago alla Malpaga di Fabbiano (Borgonovo), che verrà utilizzato per scopi irrigui. Servirà come prezioso serbatoio per contrastare gli effetti della siccità. A progettarlo sono stati i tecnici del Consorzio di Bonifica. Lungo 300 metri e largo 180, il nuovo lago alla Malpaga è in grado di trattenere, piogge permettendo, fino a circa 107mila metri cubi di acqua. Anche se per sfruttare le capacità di questo nuovo invaso artificiale bisognerà attendere la prossima stagione irrigua, visto che saranno le piogge ad alimentarlo, ciò non toglie che il lago di Fabbiano rappresenti uno dei primi passi concreti per contrastare la siccità ormai diventata cronica. Per costruire il nuovo lago sono stati spesi 2milioni e 100mila euro, finanziati dalla Regione e dallo stesso Consorzio, che già a partire dal 2018 ne aveva avviato la progettazione utilizzando moderni sistemi che hanno consentito di ottimizzare al massimo l’impiego dei materiali.

