Scontro frontale tra due auto in via Turati, ferita una donna. Strada chiusa

Incidente stradale in via Turati a Piacenza. Due auto, per cause da chiarire, si sono scontrate frontalmente nel primo pomeriggio e una donna è rimasta ferita. Sul posto sono intervenuti i soccorritori inviati dal 118, i vigili del fuoco e la polizia locale.

Via Turati è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso. Il ripristino del manto stradale è stato ad opera del personale di Sicurezza e ambiente.