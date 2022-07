Ventisette anni fa il genocidio di Srebrenica. “Fondamentale ricordare”

In testa al corteo ci sono quattro bambini: ognuno di loro indossa una maglietta bianca su cui sta scritto un numero. 8, 3, 7, 2 come 8372 sono le vittime del genocidio di Srebrenica, in Bosnia ed Erzegovina, di cui ricorrono i 27 anni. In occasione dell’anniversario, il Dzemat Ilm Piacenza (Comunità islamica dei Bosniaci a Piacenza) e la Mreza mladih Piacenza (Rete dei giovani bosniaci di Piacenza) hanno organizzato un corteo commemorativo che da piazza Duomo è approdato in piazza Cavalli a cui ha partecipato un centinaio di persone.

Presenti anche il console bosniaco Dragan Mihaljevic, l’imam della comunità islamica bosniaca Ahmed Tabakovic, il presidente della Comunità islamica dei Bosniaci a Piacenza Amel Silnovic, oltre al sindaco Katia Tarasconi, al segretario provinciale della Cgil Ivo Bussacchini e al vicario del vescovo monsignor Pierluigi Dallavalle.

“Per noi è fondamentale ricordare – spiega Silnovic – lo facciamo da tre anni in maniera pubblica, quest’anno con un corteo che era nelle nostre intenzioni già da tempo”. Un corteo in cui tutti i partecipanti hanno indossato la spilla a forma di margherita con 11 petali, simbolo della città.