Bisturi d’oro al chirurgo Roberto Scagnelli originario del comune di Farini

Dopo due anni di sospensione, il Comitato pro Bisturi torna ad organizzare la manifestazione che premia i medici che hanno dato lustro al territorio farinese con la loro opera e che hanno aiutato i farinesi con la loro attività professionale. Roberto Scagnelli, specializzato in chirurgia protesica di anca, ginocchio e spalla, ritirerà il premio domenica 7 agosto nella cerimonia che si svolgerà nella chiesa di Mareto.

Nato a Valle di Cogno San Bassano il 29 giugno 1949, Scagnelli ha lasciato il paesino da ragazzino, frequentando le scuole medie a Piacenza, spostandosi poi nel Lodigiano dove ha conseguito la maturità e la laurea in medicina e chirurgia (nel 1975 all’Università di Pavia). Ma “casa” è sempre rimasta quella di Valle di Cogno San Bassano, dove torna più volte all’anno con i suoi fratelli Giovanni e Domenico. Referente dell’Unità operativa di Ortopedia all’ospedale di Fossano, nel 2022 è stato nominato Direttore della Struttura complessa di ortopedia e traumatologia dell’ospedale di Saluzzo, incarico ricoperto fino a febbraio 2013, data in cui è stato trasferito come Direttore della struttura complessa di ortopedia e traumatologia dell’ospedale di Mondovì e Capo Dipartimento chirurgico dell’Asl Cn1 fino al 20 aprile 2018, anno del pensionamento. Il 20 dicembre dello stesso anno 2018 gli è stato conferito il titolo di Primario ospedaliero emerito dalla Direzione generale dell’Asl Cn1. Alle spalle ha più di 15mila interventi chirurgici, tra cui 5mila dedicati alle protesi di anca, ginocchio e spalla.