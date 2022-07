“Ciao Ciao Ciao Italia”, anche a Piacenza i tre motociclisti dal cuore d’oro

Accolti anche a Piacenza i tre motociclisti romagnoli del progetto “Ciao Ciao Ciao Italia”. Riccardo Prati, Valerio Fregnani e Riccardo Cattalini sono partiti il 1 luglio da Predoi, il comune più settentrionale d’Italia: a bordo dei loro Ciao Piaggio Tricolori hanno deciso di attraversare la penisola per quasi tremila chilometri, fino in Sicilia. L’obiettivo è di sostenere la onlus “Cavarei” di Forlì e la Fondazione Isal per la terapia del dolore.

A dare il benvenuto ai tre centauri nella nostra città sono stati i volontari di “Raid for aid”, un gruppo di amici – tra cui il parroco don Silvio Pasquali – che da anni viaggia sulle due ruote in Africa e non solo per conoscere popoli, luoghi e persone cercando di coniugare passione la moto e solidarietà.