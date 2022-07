Fiorenzuola, nel 2021 multe raddoppiate da seimila a quasi dodicimila

Da 6171 a 11878: quasi un raddoppio per le multe elevate a Fiorenzuola nell’ultimo anno. E il trend non accenna a diminuire. Il salto in avanti è dovuto soprattutto all’introduzione – nel 2021 – del varco elettronico in via Giovanni da Fiorenzuola per il controllo della ZTL h24, che ha fatto 1810 ‘vittime’, seguito a ruota dalle 1688 multe di chi è passato sul corso Garibaldi nelle ore in cui non è consentito (anche qui con controllo di varco elettronico e con un aumento rispetto alle 1580 dell’anno prima). Per la Ztl di via Romagnosi le multe nel 2021 si sono fermate a 116, meno di quelle del 2020 (150). Restano forti anche gli autovelox su Provinciale e Statale via Emilia.

Tutti i particolari nel servizio di Donata Meneghelli su Libertà.