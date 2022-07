Infermiere piacentino in vacanza a Bolzano salva un bimbo in piscina

Era in vacanza a Castelrotto in provincia di Bolzano e stava trascorrendo una giornata in piscina quando ha udito le urla di alcuni bambini. Un loro amichetto si trovava in difficoltà e stava andando a fondo. Maurizio Beretta, infermiere piacentino non ci ha pensato un minuto e si è precipitato, insieme al bagnino della struttura, prestando i primi soccorsi. Il fatto è accaduto nella prima settimana di luglio al centro sportivo di Telfen. Il bimbo di 10 anni di nazionalità tedesca è andato in arresto respiratorio. Beretta ha messo subito in pratica tutte le manovre di rianimazione salvando il piccolo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e il bimbo è stato trasportato a Siusi, ma l’intervento tempestivo dell’infermiere piacentino ha evitato il peggio.

