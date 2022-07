Società europea di cardiologia: Massimo Piepoli nominato vicepresidente

Massimo Piepoli, direttore di Cardiologia dell’ospedale di Castel San Giovanni, è stato nominato vicepresidente della Società Europea di Cardiologia. Lo fa sapere l’Azienda sanitaria di Piacenza. “Il prestigioso riconoscimento pone lo specialista piacentino ai vertici della più importate società internazionale che opera per la prevenzione, la diagnosi e la gestione delle malattie del cuore e dei vasi sanguigni” si legge sulla pagina Facebook dell’Aus.

“Siamo molto orgogliosi di questo traguardo – evidenzia Giuliana Bensa, direttore generale dell’Ausl Piacenza – che dà lustro al nostro territorio e a tutto il nostro Paese. Da molti anni il professor Piepoli si distingue a livello internazionale, soprattutto per l’impegno nell’ambito della sensibilizzazione in materia di scompenso cardiaco e per le sue capacità scientifica di alto livello. È direttore della più importante rivista di prevenzione cardiologica al mondo, è autore di centinaia di lavori e abilitato all’insegnamento accademico; a queste competenze ha affiancato dallo scorso anno anche la conduzione di un reparto ospedaliero. Non possiamo quindi che augurare a lui e a tutta la squadra un buon lavoro”.

“Sono molto felice per questa conferma professionale e personale – sottolinea il professionista – in cui, ammetto, speravo, ma non pensavo possibile: la votazione si è svolta a livello continentale e raggiungere questo obiettivo è una grande soddisfazione per me e per l’azienda che rappresento”.

