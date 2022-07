Tentato omicidio di Sariano, udienza rinviata: i testimoni non erano stati convocati

Dovevano presentarsi in nove – tra carabinieri e tecnici del Ris – per essere ascoltati in merito ad un episodio di tentato omicidio. Peccato che nessuno di loro fosse stato avvisato dell’appuntamento in tribunale. E quindi – dopo l’attesa inutile da parte di giudice, pm e avvocati – non si è potuto fare altro che rimandare l’udienza a settembre. È successo giovedì mattina, per un errore tecnico, al tribunale di Piacenza dove si doveva celebrare una nuova udienza del processo per tentato omicidio che vede come imputato Lyamani Hamza – 28enne marocchino già informatore dei carabinieri nel caso della Piacenza Levante – accusato di aver pestato quasi a morte il connazionale 35enne Noumane Azelmad in un’abitazione di Sariano di Gropparello lo scorso agosto. Imputato del fatto è anche il 41enne marocchino Youssef Bouchaib che però ha scelto il rito abbreviato.

