Torna il “Summer camp” dell’Usd Travese, oltre 50 bambini coinvolti

Per tutti i bambini che amano tirare calci al pallone c’è un’intera giornata dove ci si potrà divertire in sicurezza fino allo sfinimento: sabato 30 luglio tornerà la seconda edizione del “Summer Camp” della Travese, dedicato ai bambini nati tra il 2010 e il 2015.

Per un’intera giornata – dalle 9.30 fino alle 17 – al campo sportivo di Travo ci si alternerà tra i giochi e le partite dei tornei di calcio, grazie alle attività coordinate da istruttori qualificati. Per tutti, la quota di iscrizione, il pranzo (sul campo) e la merenda dei più piccoli saranno offerti dai giocatori della prima squadra. E per i genitori? Niente paura, sarà allestita un’area ristoro e una zona dove mamma e papà potranno restare in attesa dei propri figli impegnati sul campo da gioco. Infine, la giornata si concluderà con una cena tutti assieme, con musica al fresco del Trebbia. Al campo sportivo sono attesi non meno di 50 ragazzi ma le iscrizioni sono ancora aperte e chiuderanno ufficialmente il 20 luglio, fino al raggiungimento del numero massimo consentito. Iscrizioni al numero 339-8018456.

