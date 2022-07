Val Trebbia e Val Tidone, in arrivo quattro campi gioco adatti ai bimbi disabili

Quattro campi gioco adatti anche ai bimbi disabili. i campi gioco inclusivi saranno realizzati due in Valtidone, ad Alta Val Tidone e a Borgonovo, e due in Valtrebbia, a Gossolengo e Gazzola. I giochi adatti anche ai bimbi disabili saranno acquistati grazie a fondi regionali e fondi messi a disposizione dell’intero distretto di Ponente per rendere più accessibili anche ai bambini con disabilità questi luoghi pubblici.

