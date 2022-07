Aereo non identificato, scatta l’allarme. Caccia Eurofighter sorvolano i cieli piacentini

Hanno sorvolato anche i cieli piacentini due caccia Eurofighter del 51° Stormo decollati ieri, 17 luglio, dall’aeroporto militare di Istrana, in provincia di Treviso, per intercettare un ultraleggero che non era raggiungibile via radio. I due caccia hanno ricevuto un ordine di decollo immediato – in gergo tecnico “scramble”- dal Combined Air Operation Centre di Torrejon in Spagna, ente Nato responsabile dell’area. Sono stati chiamati a verificare la traccia non identificata del velivolo che non era in contatto radio con gli enti del traffico aereo civile ed era in rotta verso il Nord Italia.

I due caccia sono riusciti a raggiungere il piccolo aereo grazie alle coordinate fornite dal personale guida caccia a terra, in coordinamento con il Comando Operazioni Aero-spaziali di Poggio Renatico e gli enti della Forza Armata. Immediatamente è stata effettuata la procedura di “visual identification” per accertare che non vi fossero condizioni di emergenza o di minaccia alla sicurezza. Si trattava di un velivolo ultraleggero decollato dall’Isola d’Elba e diretto all’aeroporto di Bresso, dove l’aereo è stato poi scortato, attraversando i cieli piacentini, fino all’atterraggio.