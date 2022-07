Covid, Pregliasco: “Siamo in una fase di transizione, in autunno nuovo picco”

Parla di “fase di transizione” il virologo Fabrizio Pregliasco per definire la situazione pandemica da Covid in cui ci troviamo oggi. Situazione in cui i contagi aumentano vertiginosamente, ma le terapie intensive fortunatamente restano vuote. Il virologo era a Piacenza stamattina, 18 luglio, e ha visitato il Museo della Stampa di Libertà.

“Stiamo attraversando una fase di transizione fra la pandemia e una fase endemica con una presenza continua del virus – spiega Pregliasco – ci troveremo a vivere delle onde che ci auguriamo possano essere digradanti”. Sulla questione dei “falsi negativi” in particolare nei tamponi antigenici, Pregliasco individua tre motivi: “Il primo è la non adeguatezza del campione di muco raccolto soprattutto nei test fai da te – spiega – queste nuove varianti poi determinano una minor carica virale nel campione e poi molti soggetti infettati sono vaccinati e magari hanno anche subito la malattia, per cui la risposta immunitaria è molto veloce e riduce la sensibilità dei test. Ci dovremo aspettare verso l’autunno e l’inverno un altro picco. Questo virus si è un po’ rabbonito, ma non va sottovalutato: ogni giorno delle persone muoiono”.