Rissa a Carpaneto, due gruppi si affrontano a bottigliate. Si cercano i responsabili

Rissa in via Pallastrelli, a Carpaneto, davanti a una rivendita di panini nella notte del 17 luglio. Due gruppi si sono affrontati a bottigliate. Bilancio: un ferito in condizioni lievi. E’ accaduto all’una e mezza. Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia locale Unione Valnure e Valchero, supportate dalla polizia che stava effettuando controlli nella zona. Si cercano i responsabili di quanto accaduto.

