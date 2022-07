Vicobarone: per ospitare gli eventi di agosto sistemata l’area feste

A Vicobarone i giovani del “Comitato Autonomo Festeggiamenti” hanno presentato agli abitanti i lavori di ristrutturazione dell’area feste. I ragazzi insieme al comune, proprietario dell’area, hanno rimesso a nuovo i vecchi pali della luce, impianti e quadri elettrici ormai vetusti, locali a magazzino, cucina, sala bar. Il tutto in vista degli eventi che, ad agosto, il Caf organizzerà per animare le vacanze dei residenti e dei villeggianti. “Un lavoro fatto in sinergia – ha detto il sindaco Manuel Ghilardelli – a tutto vantaggio di questo luogo di ritrovo per gli abitanti di Vicobarone e per chi vorrà trascorrere l’estate qui”. IL comune ha investito quasi 20mila euro nei lavori. I ragazzi hanno collaborato ridipingendo, tra l’altro, i muri.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà