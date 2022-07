Fermato con motoseghe contraffatte sull’auto: uomo finisce a processo

Vendeva motoseghe di produzione cinese spacciandole per italiane o tedesche. Per questo motivo un uomo è stato processato il 17 luglio in tribunale a Piacenza. Il fatto si era consumato qualche anno fa a San Pietro in Cerro quando i carabinieri avevano fermato l’imputato con a bordo dell’auto cinque motoseghe risultate di produzione cinese e contraffatte. In tribunale ha deposto un maresciallo dei carabinieri ed un tecnico e quest’ultimo ha spiegato come “inequivocabilmente le motoseghe trovate dai carabinieri fossero false”. Il processo è stato rinviato a maggio dell’anno prossimo per consentire l’audizione di altri testimoni.

