Guida la moto ubriaco per la settima volta: patente ritirata e due ruote sequestrata

Tre patenti ritirate per guida in stato di ebrezza alcolica: due a motociclisti (dei quali in un caso è stato disposto il sequestro del motociclo per la successiva confisca avendo il conducente superato il limite previsto di sette volte) ed una ad un automobilista.

E’ il bilancio dei controlli svolti dalla Polizia Locale dell’Unione Valnure Valchero, per la prevenzione degli incidenti stradali, anche il relazione all’abuso di alcool, e il contrasto delle situazioni di disagio per gli adolescenti.

Gli agenti hanno anche controllato i giovani che frequentano i parchi cittadini, e un minore è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per spaccio di sostanze stupefacenti.