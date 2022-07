“Prima mëtta i sòd”: self service di carburanti in dialetto piacentino

La pompa self service di benzina parla piacentino. Non è uno scherzo causato dal troppo caldo di questi giorni, ma una simpatica iniziativa che ci fa riscoprire il piacere di ascoltare il nostro dialetto anche quando siamo impegnati in un’azione quotidiana. Chi si sarà recato in questi giorni al distributore Eni di via Farnesiana per fare rifornimento ricorrendo al sistema automatico si sarà già accorto di questa gradita sorpresa: in tutte le pompe self service c’è un nuovo dispositivo computerizzato che offre la possibilità di avere il supporto vocale interattivo in dialetto piacentino. Basta avvicinarsi alla colonnina e scegliere dal menu la voce “dialetto”, in seguito compare la schermata con le varie opzioni per la lingua, “Italiano”, “English”, “Deutsch”, “Español”, “Français” e infine “Lingua locale”. In questo modo, tutte le istruzioni vocali vengono pronunciate in piacentino dalla voce automatica, che al posto dei soldi ci chiederà di mettere “i sòd”.

