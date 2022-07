Contratto nazionale elettrici: trovato l’accordo. L’aumento è di 243 euro

Dopo oltre sei mesi di trattative, nel tardo pomeriggio del 19 luglio a Roma, tra le associazioni Elettricità Futura, Utilitalia, Energia Libera, i rappresentanti delle maggiori aziende elettriche del paese come Enel, Sogin, Terna, GSE e i sindacati del settore Filctem-Cgil, Flaei-Cisl, Uiltec-Uil, è stata sottoscritta l’intesa sull’ipotesi d’accordo per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro del settore elettrico (quasi 60 mila addetti interessati in circa 130 imprese), scaduto il 31 dicembre 2021. E’ di 243 euro l’aumento complessivo nel triennio e tocca anche tanti lavoratori piacentini.

“Come Flaei Piacenza siamo molto soddisfatti del risultato raggiunto – si legge in una nota – è un ottimo rinnovo che va nel segno della responsabilità e della transizione giusta, in un settore strategico per il paese. E’ un rinnovo che verrà apprezzato dai lavoratori del settore, sia per la parte economica, ma anche normativa. Per la prima volta è inserita la partecipazione dei lavoratori alle scelte aziendali tramite delle linee guida da attuare a livello di impresa. E’ stato istituito anche un protocollo per la valorizzazione della persona nell’impresa e cresce anche il diritto alla formazione. E’ un rinnovo contrattuale che contribuirà anche a superare la forte crisi economica attuale attraverso una evoluzione del settore elettrico in funzione dei bisogni nazionali”.

ECCO LE NOVITA’