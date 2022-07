Controlli dei carabinieri nei cantieri edili: tre imprese fuori norma. Sanzioni

I Carabinieri della Compagnia di Piacenza, assieme a quelli del Nucleo Ispettorato del Lavoro e delle Stazioni Carabinieri Forestali della provincia, hanno ispezionato tre cantieri edili nei comuni di Piacenza, Rottofreno.

Nel corso delle verifiche, sono state riscontrate violazioni a carico dei responsabili delle aziende interessate nei lavori e il coordinatore per la sicurezza in uno dei cantieri. In particolare le contestazioni riguardano la mancata realizzazione a norma dell’accesso del ponteggio, e la mancata adozione del sistema di autoprotezione contro le scariche atmosferiche nel ponteggio metallico.

Le sanzioni riscontrate, di natura penale, sono state estinte in sede amministrativa per un valore complessivo di 3.300 euro, dato e le imprese sono immediatamente intervenute per attenersi alle prescrizioni impartite.

