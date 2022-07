Hospice: due posti letto in più a giugno 2023. Cena benefica per sostenere il progetto

Due posti in più autorizzati dalla Regione e il trasferimento della sede legale e operativa in un’area “donata” accanto all’Hospice. I lavori potrebbero già terminare entro giugno 2023 e la struttura di via Bubba, a Piacenza, diventerebbe il più grande centro a livello regionale con 18 posti letto. Per rendere possibile tutto ciò serve, come sempre la solidarietà dei piacentini, che rappresenta una fetta importante nel mantenimento dello straordinario servizio reso alla comunità dall’Hospice. Per questo motivo l’associazione “Insieme per l’Hospice” ha organizzato, in collaborazione con Valter Bulla, una cena benefica che si terrà il 4 agosto in una location suggestiva: “Cascina Scottina” a Cadeo. E’ stato il proprietario a lanciare l’idea e a mettere a disposizione i locali. “Ci appelliamo alla sensibilità dei cittadini – spiega il presidente dell’associazione Sergio Fuochi – sappiamo che è un periodo di ferie, ma conosciamo anche il cuore grande dei piacentini”.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà