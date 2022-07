Lavori di manutenzione stradale in via Bubba, cambia la viabilità fino al 2 settembre

Lunedì 25 luglio, partono i lavori di manutenzione stradale a Piacenza, nel tratto di via Bubba dall’intersezione con via Rigolli al civico 25, nelle adiacenze del Germoglio.

Per l’intera durata dell’intervento, la cui conclusione è prevista entro il 2 settembre, nel tratto di via Bubba tra il civico 25 e via Goitre, attualmente a senso unico, sarà istituito il senso unico alternato regolamentato da semaforo; contestualmente, su entrambi i lati dello stesso tratto stradale sarà in vigore il divieto di sosta permanente.

In base all’avanzamento del cantiere – inizialmente nei pressi dell’intersezione con via Rigolli – sarà vietato il transito nei tratti di via Bubba di volta in volta interessati dai lavori. L’accesso e l’uscita da via Bubba potrà avvenire solo da via Goitre dove sarà installato l’impianto semaforico.