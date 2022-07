Riciclaggio di farmaci trafugati dal Milanese, assolto. “Giusta sentenza”

Accusato di riciclaggio di farmaci trafugati da case farmaceutiche di Milano è stato assolto perché il fatto non sussiste. Era imputato di questo reato un uomo che nell’ambito di un’inchiesta dei Nas di Milano avvenuta nel 2019 era stato arrestato in quanto accusato di aver portato questi farmaci di dubbia provenienza alla farmacia di cui era socio. L’uomo si è sempre dichiarato innocente. Nell’inchiesta erano rimaste coinvolte altre 11 persone che hanno seguito vari iter processuali e alcune sono state condannate.

L’avvocato difensore ha commentato: “La pronunciata sentenza altro non rappresenta che l’emblema di una giustizia attenta e meticolosa nella ricerca della verità, che ha accertato l’assoluta insussistenza dei fatti addebitati al mio assistito, il quale, fin nel corso delle indagini preliminari – e quindi anche durante il periodo in cui si era visto letteralmente catapultato agli arresti domiciliari – si era sempre dichiarato innocente e vittima di una ingiustizia . Ovvio che il mio assistito si riserverà di agire per la tutela della propria immagine personale e quella della farmacia“.

I DETTAGLI NELL’ARTICOLO DI ERMANNO MARIANI SU LIBERTA’