Ferie ridotte a 600 dipendenti per garantire la produzione, imprenditore: “Grazie a tutti”

L’imprenditore valtidonese Valter Alberici, amministratore delegato del gruppo Allied, ha invitato i dipendenti, per la prima volta quest’anno, a ridursi le tradizionali ferie agostane ad una sola settimana. La situazione di totale incertezza, legata agli approvvigionamenti del gas, ha cioè indotto l’imprenditore a chiedere ai suoi dipendenti di spingere il più possibile la produzione proprio nel periodo durante il quale solitamente questa rallenta. “Quest’anno – dice – cerchiamo di anticipare il più possibile la produzione, perché non so quale sarà in autunno la situazione degli approvvigionamenti del gas”. La paura è cioè che si arrivi al razionamento, il che vorrebbe dire sospendere la produzione dei forni (che funzionano a gas) con conseguenti rallentamenti nella consegna degli ordini ai clienti di Allied. Un pericolo questo che Alberici vuole scongiurare. “Adesso il gas costa carissimo – dice – ma è disponibile, e quindi è meglio approfittarne producendo il più possibile, che non aspettare e rischiare di restare senza”. “Gli ordinativi ci sono – aggiunge ancora l’amministratore delegato di Allied – voglio prepararmi adesso per non rischiare il prossimo autunno di non riuscire a soddisfare i clienti”. I circa 600 dipendenti a cui è stato chiesto “di fare uno sforzo” hanno tutti accettato. “Hanno capito la situazione e a loro va il mio personale ringraziamento”.

