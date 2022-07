La showgirl Justine Mattera visita Travo in sella alla sua grande passione: la bicicletta

Non le importa di sfidare chissà quale strada sterrata, né fa caso alla polvere: in sella alle due ruote ha girato tutto l’Appennino travese confermando la vocazione ciclistica del territorio, una palestra naturale.

Justine Mattera, che anche dopo chilometri e chilometri di bici sembra non sentire fatica, ha fatto tappa al Podere Paganini, all’Antica trattoria di Statto, è andata a vedere di persona i tritoni crestati della Pietra Perduca e qui, immancabilmente, ha conosciuto il custode Camillo Piga, vigile del fuoco in pensione. Non solo: sempre in tenuta ciclistica, ha visitato il museo archeologico di Travo con Francesco Garbasi e ha potuto contare anche sulla guida d’eccezione Leonardo Di Pierdomenico, contadino resistente, biker acrobatico e attivo nel gruppo Rockandrivers.

La showgirl, attrice, cantante e triatleta, nata negli Stati Uniti ma dagli anni Novanta in Italia dove ha sentito da subito una forte alchimia, si allena da anni in bici con il marito e i due figli. Dice che la rende davvero felice. Pedalare davanti alla Pietra Perduca pare del resto aumenti esponenzialmente la felicità.

IL SERVIZIO SU LIBERTA’ DI ELISA MALACALZA