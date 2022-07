Uomo di 40 anni esce dal bar e si sente male: soccorso dagli avventori e dal 118, è grave

Malore per un uomo di 40 anni stamattina, 22 luglio, a Podenzano. L’uomo è uscito da un bar e si è sentito improvvisamente male a causa di un arresto cardiaco. Alcuni avventori del locale hanno allertato i soccorsi e qualcuno ha praticato il massaggio cardiaco in attesa dell’arrivo delle ambulanze. Gli operatori del 118 hanno utilizzato il defibrillatore riuscendo a stabilizzare il paziente. Sul posto è intervenuta l’eliambulanza che ha trasportato il 40enne a Parma in gravi condizioni.

