Fiorenzuola: Camera del Lavoro intitolata al sindacalista Giovanni Gobbi

Giovanni Gobbi fu il primo sindaco socialista di Fiorenzuola, eletto nel 1920 e destituito solo un anno dopo. Dall’Italia dovette espatriare in Francia. Tutto per sfuggire alle violenze squadriste del nascente movimento dei fasci di combattimento. Cento anni sono passati, ma la figura di Gobbi rimane attuale.

A Gobbi (che era nato a Fiorenzuola nel 1860 anno dell’unificazione italiana) è stata intitolata la sede della Camera del lavoro del capoluogo della Val d’Arda, in via Risorgimento, alla presenza del segretario provinciale Cgil Ivo Bussacchini, di Danilo Frati presidente Anpi Fiorenzuola (da cui era nata l’idea dell’intitolazione), del sindaco Romeo Gandolfi, dello storico Franco Sprega.

