Un malore mentre era al volante. Uomo trasportato in gravi condizioni all’ospedale

Un uomo è stato trasportato in condizioni disperate al pronto soccorso di Piacenza dopo che, probabilmente a causa di un malore improvviso, ha perso il controllo della sua auto schiantandosi contro una siepe a lato del parcheggio di un fast food in via Stradiotti, a Piacenza.

Sul posto è arrivato un equipaggio della Pubblica assistenza Croce Bianca, assistito dai sanitari del 118 accorsi con auto infermieristica e auto medica. L’uomo, all’arrivo dei soccorsi, aveva già perso coscienza. Gli operatori hanno praticato le manovre di rianimazione, e hanno trasportato d’urgenza l’uomo in ospedale. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia locale per i rilievi del caso.