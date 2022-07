Allerta gialla e forti temporali per la giornata di domani. Poi ancore sole e caldo

Il grande caldo e l’assenza di precipitazioni stanno caratterizzando questa stagione estiva. Per l’intera giornata di domani, però, la Protezione civile ha diramato un’allerta gialla evidenziando il rischio che si manifestino fenomeni temporaleschi violenti. “Per martedì 26 luglio correnti occidentali relativamente più fresche ed instabili favoriranno lo sviluppo di temporali anche di forte intensità con possibili effetti e danni associati, più probabili sulle zone di pianura settentrionali nelle prime ore della

giornata ed in seguito possibili su tutta la regione” il comunicato della Protezione civile.

Per quanto riguarda il caldo, le temperature rilevate dalle stazioni meteorologiche superano di 2, 3 gradi la media stagionale. In provincia di Piacenza lo scorso fine settimana si sono superati i 38 gradi in diversi comuni. A vincere la gara Villanova dove la colonnina ha toccato i 38,3 gradi. Oltre al caldo, continua inevitabilmente l’emergenza siccità e la carenza di risorse idriche.

Per la giornata di domani ci sarà una diminuzione delle temperature ma non solo, secondo le previsioni riguardanti Piacenza e provincia c’è la possibilità che dopo giorni di cielo sereno e sole arrivino nuvole e precipitazioni. Qualche rovescio è previsto anche nella mattinata di mercoledì, ma già nel pomeriggio le temperature tenderanno a rialzarsi. Poi – per non perdere l’abitudine – ancora sole, caldo e niente acqua per tutta la settimana.

Oltre al caldo, per l’agenzia europea dell’ambiente i residenti nella provincia piacentina e in tutta la pianura padana devono fare i conti sulla scarsa qualità dell’aria. L’Unione europea ha infatti fissato a 15 microgrammi al metro cubo il limite oltre il quale la qualità dell’aria viene classificata come “poor”, ovvero “scarsa”, soglia che Piacenza supera in maniera decisa facendo registrare 20,9. Bollino rosso anche per la concentrazione di ozono. Una situazione preoccupante che in assenza di precipitazioni può solo che peggiorare.