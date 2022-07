Provano a scendere con le infradito ai piedi sul sentiero per raggiungere la “spiaggia delle anse” del Trebbia, ma rimangono bloccate a metà strada sulla scarpata.

È la disavventura di due ragazze milanesi di 24 e 23 anni che ieri si sono trovate improvvisamente in difficoltà nella zona di fiume sotto al paese di Brugnello, nel territorio di Cortebrugnatella. E così, si sono dovuti mobilitare i soccorsi per recuperarle e portarle in salvo, imbragandole.

Da quanto ricostruito, sembra che le due giovani stessero scendendo a piedi verso il fiume dalla Statale 45 e siano state consigliate da alcuni bagnanti di passaggio, incontrati sul percorso, a imboccare un sentiero “scorciatoia” per raggiungere la spiaggia. In realtà, si sono presto trovate sul bordo di un precipizio – in un punto che spesso inganna i bagnanti meno esperti – senza più riuscire a proseguire né a tornare indietro. Avvistate dai bagnanti della spiaggetta sottostante che hanno chiamato i soccorsi, le due ragazze sono state recuperate con le corde dai vigili del fuoco di Bobbio, da due squadre del Soccorso alpino “Monte Alfeo” e dalla Croce Rossa di Marsaglia.

Nessuna delle due giovani è rimasta ferita e non è stato necessario il trasporto al pronto soccorso.

