Alla parrocchia di Pievetta, 60mila euro dal Comune di Castel San Giovanni

Il Comune di Castel San Giovanni ha riconosciuto un contributo di 60mila euro alla parrocchia. I fondi servono a compensare parte dei costi (circa 180 mila euro) per i nuovi spogliatoi adiacenti al campo sportivo della chiesa di Pievetta.

Il contributo viene riconosciuto in cambio di una concessione. Il salone polivalente adibito a nuovi spogliatoi potrà cioè essere utilizzato dall’ente pubblico, come già avviene per la canonica e il campo sportivo di Pievetta, “per uso pubblico e collettivo con destinazione sportiva, oltreché sociale culturale e ricreativa” si legge nel testo della delibera con cui la parrocchia di Santa Maria Nascente di Pievetta e il Comune siglano la convenzione.

I vecchi e fatiscenti spogliatoi sono nel frattempo stati demoliti ed è iniziata la costruzione del nuovo fabbricato. Il contributo viene concesso vista l’alta valenza sociale della struttura. Il campo sportivo di Pievetta è infatti frequentato da decine di ragazzi. Nel frattempo si cercano altri sponsor e benefattori privati che possano contribuire.

L’ARTICOLO SU LIBERTA’ IN EDICOLA E ONLINE