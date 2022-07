La Corte dei conti approva il piano salva bilancio del Comune di Agazzano

Via libera alla “cura” triennale per salvare il Comune di Agazzano dal dissesto finanziario. Nei giorni scorsi, la Corte dei Conti ha dato il suo parere positivo alle varie azioni di rientro che l’amministrazione guidata da Maurizio Cigalini sta portando avanti. Di conseguenza, nonostante i sacrifici inevitabili, si potrà guardare ora al futuro con un po’ più di ottimismo.

In attesa di parlare nuovamente di bilancio in consiglio comunale (sabato mattina alle ore 9 sarà votato l’assestamento), in giunta si tira un sospiro di sollievo per un risultato non scontato, ottenuto dopo mesi difficilissimi che non hanno però abbattuto il morale dell’amministrazione.

Nel frattempo, nei giorni scorsi si sono concluse le asfaltature di diverse vie dissestate del paese – come via Costa, via Makallé o strada Rivasso – che erano state pianificate già da molto tempo.

