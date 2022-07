Castel San Giovanni, 19enne esce di casa e scompare. L’appello della famiglia

E’ uscito di casa e non ha più fatto ritorno. Bilal Azza, giovane 19enne marocchino residente con la famiglia a Castel San Giovanni, non ha più dato notizie di sé da lunedì mattina. Da quando, intorno alle 9.30, si è allontanato spiegando alla madre che sarebbe uscito a fare due passi.

“Camminava con molta fretta – ci racconta la donna, uscita insieme a lui per poi prendere una strada diversa. – Come se avesse un appuntamento. Ha imboccato il corso ed è scomparso”.

I familiari, dopo circa due ore di assenza, non vedendolo tornare si sono insospettiti e lo hanno chiamato al cellulare. In un primo momento il telefono suonava a vuoto, poi è risultato spento. La madre, il padre e i due fratelli lo hanno cercato per tutta Castel San Giovanni, estendendo le ricerche anche a Piacenza, nella zona della stazione e dei Giardini Margherita, purtroppo senza successo. A questo punto si sono rivolti alla polizia, denunciando la scomparsa del ragazzo. “Siamo molto preoccupati – conclude la madre – e chiediamo gentilmente a chiunque abbia notizie di Bilal di telefonare alla polizia”.

Bilal Azza è nato nel 2003 in Marocco, è alto circa un metro e ottanta ed è di corporatura esile. Ha la pelle olivastra e secondo i familiari al momento della scomparsa indossava una maglietta nera con una scritta bianca. Di recente ha lavorato in un vivaio della provincia.