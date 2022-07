Feretro sull’autoscala, commosso addio a Marchini. “Ha dato tutto per gli altri”

Commozione nel pomeriggio di oggi ai funerali di Paolo Marchini, 57 anni, 30 dei quali vissuti in prima linea tra i vigili del fuoco. Era caporeparto del distaccamento di Fiorenzuola.

“E’ una messa solenne per chi ha dato tutto per gli altri”: sono le parole di don Giovanni Cacchioli, parroco del Corpus Domini.

Picchetto d’onore sul sagrato, il feretro è arrivato a bordo dell’autoscala sulla quale Marchini era salito centinaia di volte. La bara è stata portata a spalla all’interno della chiesa dai colleghi.

Una sirena ha sottolineato l’ultimo saluto.