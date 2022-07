Stipate in una cisterna: cinque persone salvate dagli addetti dell’autogrill

Erano chiusi nel cassone di una cisterna ferma nel piazzale dell’area Trebbia Nord sull’autostrada A21. Cinque cittadini, quattro uomini e una donna di origini serbe e tutti adulti, hanno attirato l’attenzione del personale dell’autogrill con le proprie urla. Gli addetti sono usciti in strada e hanno capito che i rumori provenivano dal cassone. E’ scattata immediatamente la chiamata al 118. Sul posto sono arrivate le pattuglie della polizia stradale di Alessandria Ovest e le ambulanze della Croce Rossa di San Nicolò. Accertamenti sono in corso. I cinque clandestini si trovano in buone condizioni di salute e verranno accompagnati presso la Questura di Piacenza per gli accertamenti del caso. Verifiche sono in corso anche sul mezzo con targa e autista francese su cui erano stipati i cinque malcapitati.

