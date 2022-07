Val Tidone, B&B completamente sconosciuto al fisco. Scatta la chiusura

Le indagini della guardia di finanza di Piacenza hanno portato alla chiusura di una struttura ricettiva in Val Tidone perché risultata completamente sconosciuta al fisco.

“Veniva pubblicizzata come un’antica dimora con camino su alcune piattaforme di

prenotazione on-line un bed and breakfast situato sulle colline della alta Val Tidone.

Peccato che fosse completamente sconosciuto al Fisco e privo di qualsiasi licenza

all’esercizio dell’attività come previsto dalle disposizioni vigenti – si legge nella nota della Guardia di finanza -.

L’azione di contrasto, conforme alle linee strategiche in materia di sommerso d’azienda

fissate dal Comando Generale del Corpo e condotta attraverso l’esame degli annunci sui portali turistici del web, ha confermato l’effettiva operatività della struttura, facendo scattare, nei giorni scorsi, una approfondita ispezione eseguita dai finanzieri in collaborazione con i funzionari dell’Ausl di Piacenza per gli aspetti igienico – sanitari.

Il controllo ha permesso di accertare come il titolare della struttura, oltre a non aver mai presentato alcuna dichiarazione dei redditi, avesse omesso di presentare anche la

Segnalazione Certificata di Inizio Attività, documento indispensabile per avviare una

qualsiasi attività ricettiva.

Il B&B, inoltre, è risultato privo della dichiarazione di conformità edilizia per gli impianti

termici ed elettrici riscontrando, nell’occasione, alcune carenze igienico-sanitarie in

violazione delle normative attualmente vigenti.

La realtà, infatti, che i finanzieri e i funzionari dell’Asl si sono trovati di fronte all’atto

dell’intervento, è stata ben diversa rispetto alle immagini che la struttura ricettiva pubblicava sui portali web di prenotazione.

Nei giorni scorsi, quindi, è stato notificato, al titolare del B&B, il provvedimento di

sospensione dell’attività fino alla risoluzione delle numerose carenze rilevate. Lo stesso

dovrà rispondere anche di tutte le violazioni amministrative relative alla mancata

presentazione delle dichiarazioni dei redditi.

L’operazione delle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Piacenza si inquadra nella

costante attività condotta dal Corpo, finalizzata ad assicurare le necessarie condizioni di legalità e ad arginare la diffusione dell’abusivismo e del sommerso d’azienda nel sistema economico, che compromettono la libera e leale concorrenza del mercato, a discapito delle tante imprese che operano nel rispetto della legge, assolvendo correttamente gli adempimenti previsti dalle rispettive discipline di settore”.