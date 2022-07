Escursioni in montagna e lezioni di sicurezza: Padovani è “Uomo Gaep” 2022

Il riconoscimento “Uomo Gaep” 2022 è andato a Mario Padovani, reggente della sottosezione del Cai di Fidenza. La picozza in acciaio inossidabile, realizzata da due architetti, Monica e Sara Rebessi, gli è stata consegnata in occasione del pranzo sociale dal presidente del Gaep (Gruppo alpinisti escursionisti piacentini), Roberto Rebessi. Il riconoscimento viene assegnato annualmente a personalità o soci del Gaep che si sono particolarmente distinti per le loro attività dedicate alla montagna o rivolte al sodalizio.

Mario Padovani è istruttore di escursionismo e ha accompagnato tanti appassionati in splendide escursioni in montagna. Da anni si dedica ad un’importante attività di divulgazione sulla sicurezza. Con i soci del Cai di Fidenza e del Gaep ha contribuito alla realizzazione del sentiero attrezzato “Adolfo Ferrari” sull’Appennino piacentino non lontano dal rifugio Vincenzo Stoto di Selva di Ferriere.

Diverse le attività che si sono svolte nel 2022 e che, dopo la pausa agostana, riprenderanno fino alla Festa degli escursionisti a fine anno in cui si celebreranno i 90 anni del Gaep. Numerosi anche i gruppi accolti al rifugio “Vincenzo Stoto”, sempre punto di riferimento per chi ama camminare sulle nostre montagne. Informazioni sul sito www.gaep.it.