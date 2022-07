Addio a Salla, da 10 anni a Piacenza. Raccolta fondi per il rientro della salma

A vedere Salla Bigue Diop nessuno avrebbe detto che aveva più di sessant’anni. E che nella sua vita di fortuna ne aveva avuta poca. Per dieci anni i piacentini sono stati abituati a vederlo girare per la città, sempre sorridente, con la parlantina facile, abituato a fare una chiacchiera con tutti. Oggi Salla non c’è più, scomparso improvvisamente per malattia in Sardegna, a Cagliari, dove ogni estate si trasferiva per lavorare: per vendere sulle spiagge i suoi oggetti. Quindici giorni fa l’uomo si era sentito male, i suoi amici e i familiari che vivono a Piacenza si erano subito mobilitati per far sì che potesse rientrare nella nostra città: martedì sera è arrivata la notizia della scomparsa, ora il problema è riuscire a organizzare il trasporto del feretro in Senegal, dove ancora vivono i familiari di Salla. Per questo l’associazione dei senegalesi e il commerciante Valter Bulla hanno avviato una raccolta fondi: l’obiettivo è riuscire ad arrivare a quattromila euro, questa la cifra necessaria per l’ultimo viaggio in Senegal di Salla.

“Non era mai riuscito a trovare un lavoro stabile – spiega oggi Omar Diop, che di Salla è cugino ma soprattutto è presidente della commissione sociale dei senegalesi a Piacenza – in estate si trasferiva sempre in Sardegna: andava a vendere i suoi oggetti sulle spiagge, gli piaceva anche perché era una persona che parlava volentieri con tutti”.

“Quindici giorni fa abbiamo saputo che si era sentito male – gli fa eco Bulla – aveva avuto un attacco ischemico: ci siamo mobilitati subito con l’obiettivo di riportarlo a Piacenza per fargli fare tutte le cure, ma l’altro ieri è arrivata la notizia della sua morte: la famiglia non può sobbarcarsi il costo del trasporto del feretro in Senegal, così abbiamo pensato di avviare una raccolta fondi”.

Per info è possibile contattare direttamente i numeri 3287649685 (Omar Diop) oppure 3295933759 (Valter Bulla) o fare una donazione sull’iban IT38W3608105138278980278989.