Concorto Film Festival torna dal 20 agosto con film da tutto il mondo

Sono 41 i film nella sezione ufficiale fra cui due prime mondiali e 25 prime italiane, provenienti da 32 diversi paesi. Questo il cuore della XXI edizione di Concorto Film Festival, uno dei più importanti e storici festival che per otto giorni trasforma la provincia di Piacenza nel punto di riferimento del cinema breve. I film in concorso si contenderanno il prestigioso Asino d’Oro, il premio per il miglior film che verrà assegnato da una giuria internazionale. Il 2022 segna l’inizio di un progetto sperimentale: Concorto Kids, dedicato all’educazione all’immagine dei più piccoli. Altra importante novità: il progetto Seeing Voices, per la prima volta il festival sarà completamente accessibile alle persone sorde grazie a sottotitoli specifici e alla presenza di interpreti LIS. Appuntamento dal 20 al 27 agosto al Parco Raggio di Pontenure e per le proiezioni pomeridiano negli spazi della Ricci Oddi e degli Amici dell’Arte.

Concorto Film Festival